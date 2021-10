Jongemannen plannen overval bij oud-voetballer Benjamin De Ceulaer

Heusden-Zolder Spoedafde­ling Heus­den-Zol­der op lager pitje na coronabe­smet­tin­gen bij personeel

16:05 Een deel van het personeel op de spoedafdeling van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder is besmet geraakt met het coronavirus. Gevolg is dat zes medewerkers uitvallen en de afdeling niet op volle capaciteit kan werken. De impact is vooral voelbaar voor de 112 noodgevallen. “De ambulance brengt u in noodgevallen mogelijk niet naar ons, maar naar een naburig ziekenhuis”, zeggen ze bij het SFZ.