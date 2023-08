James-Bond verzamelaar Ivo krijgt gesigneerde single van Billie Eilish na Pukkelpop-optreden: “Mijn stift heeft ze blijkbaar zelf gehouden”

Ivo Hendrikx, een fervente James Bond-fan en verzamelaar van alles wat met 007 te maken heeft, heeft een nieuw topstuk om aan de muur te hangen. De Genkenaar kreeg gisterenavond zijn ‘No Time To Die’-single van Billie Eilish terug, gesigneerd door de zangeres zelf op Pukkelpop. Op amper enkele weken tijd maakt de Bond-fanaat nóg een bijzonder verhaal mee: zijn Lotus, een replica uit de film ‘For Your Eyes Only’ met nummerplaat 00 - SEVEN werd onlangs geflitst in Puurs. “Terwijl die auto al vijf maanden in een Brussels automuseum staat", klinkt het.

Meer dan 30 jaar verzamelt Ivo al zowat alles wat met Bond te maken heeft. Van ondergoed en sokken over een bijzondere lippenstift, auto’s, posters én platen en singles. “Ik weet nog goed de eerste keer dat ik ‘No Time To Die’ hoorde”, vertelt Ivo. “Ik had wel al eens een nummer van Billie Eilish gehoord, maar ik was nog geen fan en ook aan haar Bond-song, moest ik even wennen. Die eerste keer dat ik het hoorde dacht ik ‘Huh? Wat is dat voor een lied? Dat heeft toch geen einde.’ Maar na een paar keer luisteren was ik verkocht. De sfeer, de melancholie,... En dat in combinatie met de beelden. Ongelofelijk. Nu vind ik dat ‘No Time To Die’ een plek in de top 5 van beste Bond-songs verdient.”

Volledig scherm James Bond-fan en verzamelaar Ivo Hendrikx uit Genk heeft de single met de titelsong van de bondfilm laten signeren door Billie Eilish op Pukkelpop © Mine Dalemans

Een nieuwe Bond-song betekent voor Ivo nieuwe platen en singles om in zijn collectie op te nemen. “Ik heb verschillende exemplaren”, wijst hij. “Sommige wat zeldzamer dan andere.” En dan is Billie Eilish plots in België. “Ik had er nog niet eens over nagedacht. Tot donderdagavond”, vertelt Ivo. “Ik lag in mijn bed en dacht ‘Billie Eilish... En ik heb geen poging gedaan om mijn single te laten signeren?’ Eigenlijk doe ik dat nooit, maar vrijdagochtend heb ik mijn collega-fotograaf Mine Dalemans dan toch maar gebeld met de vraag of ze niks voor mij kon regelen. Ik wist dat ze op Pukkelpop zat en dat ze misschien wel wat connecties had.”

En jawel, een paar uur later staat Ivo bij HLN-fotografe Mine Dalemans op de stoep met een netjes ingepakte single, een briefje erbij met instructies én een zilveren stift om de single te signeren. “Ik dacht echt dat het niet zou lukken. Billie Eilish is zó groot. Maar dan had ik het tenminste geprobeerd”, zegt Ivo.

Met de single en zorgvuldige instructies, trekt Mine naar Pukkelpop. Enkele medewerkers nemen het pakketje aan en beloven de boodschap door te geven. En dan: wachten maar. Tot gisterenmiddag. “Ongelofelijk, maar het is gelukt", klinkt het. “Blijkbaar is het allemaal heel snel gegaan. Net op het moment dat de juiste persoon de single in zijn handen geduwd kreeg, wandelde Billie Eilish met haar entourage voorbij in de backstage op Pukkelpop. Hij heeft de single nog snel over de hekken kunnen steken en kijk: de handtekening is gezet”, vertelt Mine. “Maar wel niet in de zilveren kleur van mijn stift", lacht een tevreden Ivo. “En toch zit de stift niet meer bij de single. Die zal Billie Eilish bijgehouden hebben zeker?” De single krijgt binnenkort alleszins een mooi plekje op Ivo’s bureau.

Snelheidsboete

Een kleine domper op de feestvreugde, is de snelheidsboete die Ivo onlangs in zijn brievenbus kreeg. Op zich weinig bijzonders, ware het niet dat de Lotus - een replica uit de Bondfilm ‘For Your Eyes Only’ - waarmee hij op 15 juli geflitst werd al vijf maanden in een glazen box staat in het Brusselse museum Autoworld.“En die wagen zou dan te snel gereden hebben in een zone 30 in Puurs? Wij waren die dag op de terugweg van onze reis naar Zwitserland en het duurt sowieso een dag om die auto uit de container en uit het museum te krijgen. Daar gaan ze echt geen toertje mee maken hoor. En als het al zo zou zijn, dan zouden ze het mij sowieso vragen. Maar de nummerplaat op de snelheidsboete klopt, moet ik toegeven: 00 - SEVEN.”

Nadat Ivo de boete in zijn bus kreeg, neemt hij contact op met politiezone Rivierenland. “Ik wilde wel eens weten hoe het kon dat mijn auto zogezegd geflitst zou zijn in Puurs, maar ik mag de flitsfoto niet zien. Zo kan ik uiteraard niet bewijzen dat er iets verkeerd gegaan is, maar die boete ga ik sowieso niet betalen.” Intussen schreef de directeur van Autoworld al een brief om te bevestigen dat Ivo’s Lotus onmogelijk geflitst kon worden op 15 juli. Voorlopig nog zonder resultaat. “Maar een klacht indienen, wil ik ook niet doen want dan zouden ze mijn bijzondere nummerplaat wellicht schrappen.”

