Italië langszij, Genk ontploft!

Diepenbeek Werkmateri­aal gestolen op bouwwerf

16:40 Politie Limburg Regio Hoofdstad maakte zondag rond 11.35 uur melding van een diefstal in Diepenbeek. Aan de Kastanjelaan werd werkmateriaal gestolen. Van de daders is nog geen spoor. Verder was er ook een mislukte inbraakpoging zaterdagavond aan de Grote Baan in Hasselt. Verderop kon er wel een som geld buitgemaakt worden. Ook aan de Sint-Truidersteenweg in Hasselt vond een inbraak plaats. Wat er werd ontvreemd, is nog niet duidelijk.