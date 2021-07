“Italia, Italia, Italia!”: Genk-Centrum viert feest na spannende EK-match Italië - Spanje

As Regenboog­ze­bra­pad prijkt aan kruispunt André Dumontlaan met Dorps­straat

2 juli De gemeente As heeft het zebrapad aan het kruispunt van de André Dumontlaan met de Dorpsstraat in een kleurrijk jasje gestoken. Zo pronkt de regenboogvlag er op de oversteekplaats. Op die manier wil het gemeentebestuur tonen dat iedereen welkom is in As.