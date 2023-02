Inwoners van Katarsis tonen kwetsbaarheid en kracht op het podium met ‘Lijmen’: “Een theaterstuk over mensen, niet over verslavingsproblematiek”

Gezin van Geneviève (41) beleeft schrik van hun leven bij verlaten van trein: “We kregen niet eens onze koffer terug”

Met de trein naar Oostende... Het mag dan wel een vrolijk kinderliedje zijn, voor de Truiense Geneviève (41) eindigde een familietripje naar zee dit weekend in mineur. En daar heeft de trein alles mee te maken. “Mijn moeder was net uitgestapt toen de deuren van de trein al sloten, zonder fluitsignaal of teken van de treinbegeleider. En toen probeerde mijn zoontje onze laatste valies nog te pakken...”, zucht ze.