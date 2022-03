Internetabonnement aan amper 5 euro per maand voor kwetsbare Genkenaren: “We willen iedereen meekrijgen”

GenkIn samenwerking met telecomoperatoren Proximus en Telenet biedt stad Genk een goedkoop internetabonnement aan voor financieel kwetsbare gezinnen in Genk. Hierdoor kunnen zij een vaste internetaansluiting verkrijgen voor amper 5 tot 10 euro per maand. Een aanvraag kan enkel via het Sociaal Huis op campus Portavida. “Het kan om 20 procent van de Genkenaren gaan", klinkt het.

Na een eerdere actie in het eerste coronajaar, waarbij 120 kinderen laptops en internetvouchers ontvingen namens de stad en Vincentius Genk, zet Genk opnieuw in op zogenaamde ‘e-inclusie’ om digitale en sociale uitsluiting te voorkomen. Samen met internetproviders Proximus en Telenet komt er een goedkoop internetabonnement met een beperkte bandbreedte en dit grotendeels aangepast aan de gezinssituatie van de aanvrager.

De doelgroep zijn gezinnen die het financieel moeilijk hebben en niet de middelen hebben om digitaal te ‘connecteren’. De actie wordt gecoördineerd vanuit het Sociaal Huis op Campus Portavida, waar aanvragen in vertrouwen worden behandeld door beëdigde maatschappelijke werkers.

Zij bekijken of de aanvrager voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. “De cliënt moet over het zogenaamde VT-statuut beschikken (een verhoogde tegemoetkoming), een gezinslid moet een leefloon hebben, of met een collectieve schuldenregeling of budgetbeheer te maken hebben", zegt schepen van Sociaal Welzijn Sara Roncada.

“Het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen ligt natuurlijk ook onder de minimumgrens. Afgaand op het huidige percentage Genkenaren met een VT-statuut zou 20 procent van de Genkse bevolking gebruik kan maken van een goedkoper internetabonnement. De abonnementen kunnen niet verkregen worden via de providers zelf.”

Indien het abonnement nog te kostelijk is, wordt bekeken of extra financiële ondersteuning mogelijk is. “Mensen in budgetbeheer hebben niet altijd een wettelijk recht op tegemoetkomingen en moeten het vaak met heel weinig middelen zien te redden. Zij kunnen geen aanspraak maken op het sociaal tarief, maar hebben de ademruimte die een goedkoper abonnement biedt wel nodig. Ook voor mensen met een VT-statuut zal dit nieuwe abonnement voor verlichting zorgen in de algemene kosten.”

Voor de stad is een vaste internetverbinding in de huidige tijdsgeest, die bol staat van de snelle technologische evoluties, een basisbehoefte. “Voor heel wat diensten kan of moet je anno 2022 online gaan zoals het kopen van een treinticket of het indienen van je belastingaangifte. Vergaderen kan bijna niet meer zonder programma’s als Teams of Zoom. Ook voor studenten is een internetverbinding onmisbaar, denk aan platformen als Smartschool.”

“De lockdown heeft blootgelegd dat heel wat Genkenaren helaas niet de middelen hebben om aan te sluiten. Via deze samenwerking stimuleren we de digitale vaardigheden, voorkomen we sociale uitsluiting, garanderen we gelijke onderwijskansen én zetten we de strijd tegen armoede voort.”