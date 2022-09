Internationale cocaïnebende opgerold: vijf arrestaties in Limburg én Bentley van vermeend kopstuk in beslag genomen

De criminele organisatie werd al in maart van dit jaar opgerold, maar het nieuws raakte nu pas bekend. De bende wordt verantwoordelijk geacht voor de invoer van meerdere tonnen cocaïne. De drugs werden verstopt in dekladingen uit Zuid-Amerika, met als bestemming een vennootschap in Genk.

Marbella

Uit het onderzoek bleek dat het vermoedelijke kopstuk van de bende in het Spaanse Marbella verbleef. In samenwerking met de Guardia Civil van Malaga werd de 42-jarige man eind maart aangehouden, waarna een reeks huiszoekingen en arrestaties volgden in België (vijf arrestaties in Limburg) en in Nederland (één arrestatie). De Bentley Bentayga van het vermoedelijke kopstuk, een absolute luxewagen die ruim 200.000 euro kost en met een topsnelheid van 301 kilometer per uur de ‘snelste SUV ter wereld’, werd in beslag genomen. Het internationale karakter van het onderzoek werd nogmaals onderstreept met een bijkomende aanhouding in Hongarije.