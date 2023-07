Inschrijving stromen binnen bij Genkse Academies: “Klas animatiefilm zo snel volzet dat we nu al een extra les moesten toevoegen”

Crimino­loog riskeert 5 jaar cel voor verkrach­ting van minderja­rig meisje: “Ik ben een fatsoen­lijk mens. Ik heb het niet gedaan”

“Zijn achtergrond als criminoloog toont aan dat hij iemand is die heel goed weet wat zo’n feiten teweeg kunnen brengen. En toch pleegt hij die.” Een 71-jarige Hasselaar stond vrijdagochtend terecht in de correctionele rechtbank voor de verkrachting en aanranding van een 9-jarig meisje. Hoewel haar jonge leeftijd kon het meisje een gedetailleerde beschrijving geven van wat er allemaal gebeurd was. De feiten kwamen op een bijzondere manier aan het licht: “Het was tijdens de coronacrisis en ik wilde de vriendschap onderhouden.”