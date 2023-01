Inbraak in woning van Vlaams minister Zuhal Demir in Genk: spaarpotje met geld gestolen

VOETBAL EERSTE NATIONALE Dominant Patro Eisden slikt zure nederlaag in Charleroi: “Je hebt van die dagen dat de bal er niet in wil”

Een gehavend Patro Eisden startte 2023 met een valse noot. Het team van Stijn Stijnen dwong heel wat kansen af, maar verzuimde deze te benutten of stuitte op een sterke thuisgoalie. Concurrent Charleroi toonde zich wel efficiënt en sloeg tweemaal op de counter genadeloos toe. Een laatste slotoffensief leverde via Nick Van Diest nog de aansluitingstreffer op, maar meer zat er niet in. Met vier titelkandidaten op een kleine zakdoek belooft de tweede seizoenshelft nog bijzonder spannend te worden.

8 januari