IN BEELD: Zo vieren de Italianen de Europese titel in Genk

Genk Vrijdag opnieuw ‘open prikmoment' in vaccinatie­cen­trum Limburghal: “Verwachten geen stormloop”

7 juli Het vaccinatiecentrum in de Limburghal maakt zich op om vrijdagnamiddag- en avond voor de derde keer een ‘open prikmoment’ te organiseren. Inwoners uit As, Genk en Zutendaal kunnen dan zonder afspraak om hun eerste ‘coronaspuitje’ komen. In totaal zijn er 1.600 Pfizer-vaccins beschikbaar, maar een stormloop blijft vermoedelijk uit.