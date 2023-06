IN BEELD. Rode Duivel Leandro Trossard opent Belgian Red Court in Genk

Hoog bezoek in Genk vanmiddag: ex-Genkie en Rode Duivel Leandro Trossard kwam langs om het Belgian Red Court in de stad te openen. De Koninklijke Belgische Voetbalbond transformeert op verschillende plaatsen in Vlaanderen oude voetbalpleintjes in moderne voetbalvelden of ‘Belgian Red Courts’. In Genk kunnen voetballers voortaan terecht op de Acacialaan om een balletje te trappen.