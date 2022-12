IN BEELD. IJskoud, maar wondermooi

Maasmechelen Is er een an­ti-Raf-front in de maak in Maasmeche­len? En wat met voorakkoor­den? “Wij praten met iedereen, behalve met Vlaams Belang”

De verkiezingskoorts in Maasmechelen is helemaal losgebarsten, als eerste gemeente in Limburg. Andy Pieters (N-VA) - kabinetschef van minister Zuhal Demir - gooit met zijn ambitie voor de sjerp een stok in het hoenderhok en luidt het einde van Raf Terwingen (CD&V) als burgemeester in. Nog volgens Pieters lopen er gesprekken om een anti-Raf-front te maken, en verder gonst het al even over een voorakkoord waar Vooruit dan weer in genoemd wordt.

14 december