IN BEELD. 220 jongeren strijden met LEGO-robots tegen elkaar... en pakken samen energiecrisis aan

“Ze was warm gekleed en heeft een goeie conditie, dat geeft ons hoop”: buren zoeken verder naar vermiste Simone (80)

“Het is misschien niet veel, maar voor de familie is het heel wat wanneer ze zien dat mensen met hen inzitten.” Heel wat bezorgde buurtbewoners zoeken al meer dan 24 uur mee naar Simone Mariën, de 80-jarige vrouw die donderdag voor het laatst gezien werd aan haar woning. Een spoor naar de dementerende vrouw is er voorlopig niet, maar opgeven is duidelijk geen optie.