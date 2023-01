Herdershondenclub zoekt nieuw terrein: “We hebben gemeentes al aangeschreven, maar het antwoord is telkens negatief”

GenkJe bordercollie opleiden tot herdershond? Limburgse Sheepdog is de place to be . De club zit niettemin al een tijd met de handen in het haar: op 31 mei moet ze noodgedwongen het terrein nabij het Albertkanaal verlaten: “Omdat we op industrieterrein zitten, mogen we hier geen recreatieve activiteiten uitvoeren.”

Elk weekend brengen de 25 leden van Limburgse Sheepdogs hun honden naar de Winterbeeklaan om de herderskwaliteiten van hun viervoeters aan te scherpen. “Onze leden kunnen elk weekend een sessie inboeken voor een training”, vertelt organisator Sofie Strauven. “We stellen dan een groepje schapen ter beschikking en oefenen een aantal basiscommando’s in. Zo kunnen ze hun hond aanleren om een schapenkudde naar de stal te drijven, of om een dier te vangen dat verzorgd moet worden. Dat doen we uitsluitend met bordercollies, omdat zij daar het perfecte hondenras voor zijn.” De leden zijn vooral hobbyisten, sommigen daarvan houden ook schapen in hun vrije tijd: “Schapen drijven is een echte sport, we organiseren er zelfs wedstrijden voor.”

Nieuw terrein

Nochtans kan er in juni een einde komen aan Limburgse Sheepdogs, want dan is de organisatie verplicht om haar locatie te verlaten. “We huren dit terrein van de Vlaamse Waterweg. We zitten daar al sinds ons ontstaan in 2015", vertelt Sofie. “Afgelopen zomer kwam de inspectie langs omdat het naburig bedrijf een loods wou bouwen. Wellicht is ons terrein toen in het oog gesprongen, want eind september kregen we een aangetekend schrijven van de stad. Daarin werd uitgelegd dat ons veld op industrieterrein ligt en we er bijgevolg geen recreatieve activiteit mogen uitbaten. We hebben nu tot 31 mei gekregen om een nieuwe locatie te zoeken.”

Die zoektocht is tot dusver niet erg vruchtbaar geweest: “Op aanraden van Stad Genk hebben we al contact gelegd met andere hondenscholen. Maar hun terrein is jammer genoeg niet groot genoeg voor onze trainingen. Daarnaast organiseren ze zelf trainingen in het weekend, wat het moeilijk maakt om het veld te delen. We hebben ook wat buurgemeentes aangeschreven, maar ook daar zijn volgens het gemeentebestuur geen opties beschikbaar.”

Eigen regio

Toch stelt de club geen hoge vereisten voor hun uitvalsbasis: “Belangrijk is dat we een grasveld van 1,5 hectare ter beschikking hebben. Zo hebben we voldoende oefenruimte en kunnen we onze 40 schapen ook laten grazen. Daarnaast moet het uiteraard in een gebied liggen waar we onze activiteit mogen uitbaten. Ten slotte willen we ons terrein graag in regio Genk houden, ook omdat daar onze leden wonen die zich over de schapen ontfermen.”

De groep hoopt een particulier te vinden die een terrein wil verhuren voor de weekendtrainingen. “We willen dan samen met de gemeente rond de tafel zitten om de administratie te vervolledigen.”

Heb jij een locatie ter beschikking voor Limburgse Sheepdogs? Dan kan je de organisatie contacteren via limburgsesheepdog@gmail.com. Je kan ook een training bezoeken telkens op zaterdag- en zondagvoormiddag in de Winterbeeklaan, 3600 Genk.

