HERBEKIJK. Iconische koeltorens van Langerlo gaan onder massale belangstelling tegen de vlakte

Hasselt Van betaalbaar wonen tot laadpalen, deelwagens en groen: dit zijn de plannen voor de Hasseltse stations­buurt

1 oktober Met ‘b-hive’ staat er een ambitieus project voor de Hasseltse stationsbuurt in de steigers. Zo wil projectontwikkelaar Mango Projects in samenspraak met Stad Hasselt de buurt tot een nieuwe place to be uitbouwen. “Denk aan duurzame energie, betaalbaar wonen en verplaatsen én een grote focus op groen”, zo klinkt het. Ook architecturaal belooft ‘b-hive’ een uitblinker te worden dankzij het Hasseltse architectenbureau a2o. Vanaf begin november beginnen de afbraakwerken.