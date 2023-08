“Helemaal klaar voor eerste schooldag, maar dan stuurde Ben Weyts ons een bericht...”: basisschool krijgt voorlopig geen erkenning van minister

Slingers en ballonnen, volledig uitgeruste klaslokalen, personeel in de startblokken... en geen erkenning van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Voor de basisschool Optimum in Sledderlo bij Genk zal het schooljaar voorlopig nog niet van start kunnen gaan, ondanks de lovende inspectierapporten enkele maanden terug. “We hopen alsnog zo snel mogelijk te kunnen starten, zeker na al het werk dat we hier in hebben gestoken”, klinkt het bij het personeel.

Woensdagavond, 30 augustus om 19.45 uur. Nauwelijks 36 uur voor de opening van basisschool Optimum in Genk krijgt coördinator Ramazan Erbas eindelijk een mail van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in de bus. Daaruit valt het verdict dat hij de erkenning van de school nog in beraad neemt. Zo’n 98 instappers weten dus voorlopig niet of ze dit schooljaar nog in de klassen van het gerenoveerde schoolgebouw in Sledderlo kunnen plaatsnemen. Ook voor een elftal personeelsleden is het nog niet duidelijk of ze naar een andere werkgever moeten zoeken.

STEM-school

Drie jaar geleden startte Optimum met taal- en studiebegeleiding in de oude gebouwen van een GO!-school in Sledderlo, die leerlingen uit de buurt, maar ook uit Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen trok. “Later hebben we onze activiteiten uitgebreid naar workshops in STEM, zoals programmeren en cameratechnieken”, vertelt Ramazan. “Al die tijd hebben we goede contacten gehad met basisscholen in de buurt, maar we wouden zelf graag een school oprichten die het STEM-aspect in het dagonderwijs verweeft.”

De school wordt begeleidt door OVSG en wordt voornamelijk door moslims beheerd, maar definieert zich als pluralistisch. In het regelement wordt ook nergens naar de islam verwezen. Verder werkt de school met graadklassen in plaats van leerjaren. In april van dit jaar diende Optimum een erkenningsaanvraag in, op 20 juni kwam de schoolinspectie langs.

“De reacties waren toen heel lovend”, gaat Erbas verder. “Van onze uitrusting tot onze leerplannen, alles leek prima in orde te zijn. De inspectie gaf zelfs aan dat we een meerwaarde zouden kunnen betekenen voor het onderwijs in Sledderlo, omdat er nu maar één basisschool in de buurt gelegen is.”

Bestuur

In de communicatie van Minister Weyts klinkt het nu, bijna drie maanden later, echter anders. Hij geeft aan dat hij de beslissing in beraad wil nemen, op basis van een drietal argumenten. “Volgens het rapport van de minister zou ons bestuur tijdens hun onderzoek een aantal wijzigingen hebben ondergaan, maar dat klopt helemaal niet. Ze verwijzen daarbij namelijk naar onze oprichtingsakte van drie jaar geleden. Daarin ziet de samenstelling van ons bestuur er inderdaad anders dan die van nu, omdat er een aantal mensen zijn vertrokken en bijgekomen. Neem je echter onze bestuursakte van vorig jaar erbij, dan zie dat onze samenstelling sindsdien niet meer is aangepast, en al zeker niet meer na onze aanvraag in april. We vrezen dan ook dat het ministerie verkeerd geïnformeerd is.”

Verder zou het rapport ook aangeven dat er een aantal ‘zorgwekkende signalen’ zouden zijn over enkele bestuursleden en een extra onderzoek in het kader van de staatsveiligheid wenst. “Ik heb hem onmiddellijk teruggemaild met de vraag over welke bestuursleden het gaat, want zelf hebben we geen idee over wie het concreet gaat. We werken al jaren met kinderen, dus we willen er alles aan doen om hen veilig te stellen.”

Via de woordvoerder Minister Weyts kregen we de volgende reactie: “ Het klopt dat de Raad van Bestuur nog sterk gewijzigd is ná de indiening van het dossier. Onder meer daarom hebben we extra informatie opgevraagd. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn als het gaat over (de zorg over) kinderen.”

Geen vakantie

Voor de zeven leerkrachten en het ander personeel is het voorlopige verdict hoe dan ook een slag in het gezicht. “Ik heb geen vakantie genomen deze zomer”, vertelt Fatima Bidani, die de jongste kleuters in haar klasje zou krijgen. “De afgelopen twee maanden stonden volledig in het teken van de opbouw van onze klas. Onze kinderen hebben hier uren op de speelplaats vertoefd, onze families hebben geholpen om het meubilair in elkaar te steken. Ik begrijp gewoon niet dat het ministerie tot 31 augustus de tijd krijgt om een oordeel te vellen, nadat we hier zo veel uren werk in hebben gestoken.”

De meeste leerkrachten hebben dan ook nog geen plan achter dan hand voor het geval de school niet zou openen. “Ik heb ook nog een afscheidsreceptie gegeven, na 16 jaar op een school in Molenbeek gewerkt te hebben. Het zou nu wel heel ongemakkelijk zijn om terug te moeten gaan naar mijn vorige werkgever. Ook de opvang van mijn kinderen zou ik volledig opnieuw moeten regelen”, vervolgt Fatima. “Ik heb geen plan B, daar wil ik ook nog niet aan denken”, zucht Dilara, die het eerste en tweede leerjaar voor zich neemt. “Ik wil gewoon blijven hopen dat we toch snel kunnen openen.”

Blijf ingeschreven

Ten slotte is het voor 98 geïnteresseerde leerlingen even afwachten waar ze het komende schooljaar zullen schoollopen. “We hebben heel duidelijk aan alle ouders gecommuniceerd dat ze in hun huidige school aangemeld moesten blijven, totdat we onze erkenning kregen”, geeft Ramazan nog mee. “Normaal gezien kunnen de meeste van onze leerlingen morgen gewoon naar school. Al kunnen ze hopelijk zo snel mogelijk omschakelen naar Optimum, daar zullen we ons ook voor blijven inzetten. Zo geven we morgen nog steeds een openingsfeest voor alle ouders die een woordje uitleg willen of ons hun steun voor ons initiatief willen uiten. Ook hebben we nog heel wat kennismakingsactiviteiten op het programma staan. Alles staat immers klaar om het nieuwe schooljaar in te gaan, wij zijn klaar om ermee te beginnen.”

