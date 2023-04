Helder weer in Genk vanochtend

Provincie plaatst nieuwe stuw op Rooster­beek in Zonhoven

De Provincie Limburg plaatste in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een nieuwe stuwconstructie op de Roosterbeek in Zonhoven. De nieuwe stuw is uniek in zijn soort en zal opnieuw zorgen voor een juiste waterverdeling ter bescherming van het uitzonderlijk waardevol gebied van natte natuur in de omgeving.