Grootvader (67) veroordeeld tot 40 maanden cel voor verkrachting kleindochter (9): “Hij kon zijn driften niet onder controle houden”

De vader (40) van het meisje, nu tien jaar oud, deed op 11 oktober 2020 aangifte bij de politie. Het kind had het seksueel grensoverschrijdend gedrag dat haar grootvader op 27 en 29 augustus had gesteld toen hysterisch huilend aan haar ouders beschreven.

Op 27 augustus 2020 voerde de zestiger seksuele handelingen uit bij het kind in zijn tuin en liet hij haar zijn geslachtsdeel zien. Twee dagen later nam hij het meisje mee achter het huis van haar tante. Daar stelde hij opnieuw ‘rare bewegingen’, dwong haar tot aanrakingen en ging zelf nog een stap verder. Enkele maanden later vertelde het meisje kwaad en verdrietig aan haar ouders wat er zich in de zomervakantie had afgespeeld.