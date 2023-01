Grootste assisenproces ooit: 13 verdachten naar assisen voor martelmoord op Hilal Makhtout

Bewerkt met brandende sigaret en hamer

Makhtout zat die dag wiet te roken in de garagebox van zijn studio aan de Koning Boudewijnlaan, toen zijn gemaskerde belagers opdoken en hem meteen hard aanpakten. Het slachtoffer zou vastgebonden zijn en nadien bewerkt met een brandende sigaret, een taser en een hamer. Zijn lichaam werd drie dagen later ontdekt de verhuurder van de chalet in de Ardennen.

Grootste assisenproces ooit in Limburg

In totaal moeten 13 personen zich verantwoorden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Dat is het hoogste aantal beschuldigden ooit in een assisenproces in Limburg. Ze staan terecht voor foltering met de dood tot gevolg en criminele vereniging. Het zal voor justitie een heel huzarenstuk worden om het zeer omvangrijke proces met 13 beschuldigden organisatorisch geregeld te krijgen. De huidige assisenzaal aan het Vrijthof in Tongeren is immers te klein. Mogelijk moeten er drie ruimtes voorzien worden. Het proces zal vermoedelijk in september plaatsvinden.