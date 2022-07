Golfbuggy betrokken bij verkeersongeval

In de Wiemesmeerstraat is maandag een verkeersongeval gebeurd tussen een golfbuggy en een fietser. Een 73-jarige vrouw uit Oudsbergen raakte daarbij gewond. Het is de eerste keer dat in deze politiezone een golfbuggy betrokken was bij een verkeersongeval. Normaal wordt dit kleine voertuig gebruikt om de golfspelers en bijhorende golftassen te verplaatsen over een golfbaan.