Golf buggy betrokken bij verkeersongeval

Maandagnamiddag rond 15.45 uur is er in de Wiemesmeerstraat een verkeersongeval gebeurd tussen een golf buggy en een fietser. Een 73-jarige vrouw uit Oudsbergen raakte daarbij gewond. Politie CARMA maakte notie van de gebeurtenissen. Het is ook de eerste keer dat in deze politiezone een golf buggy betrokken was bij een verkeersongeval. Normaal wordt dit kleine voertuig gebruikt tijdens het spelen van golf om de spelers en bijhorende golftassen te verplaatsen over een golfbaan.