“Gisteren kwam hier een vrouw van 84 binnen, dan voel je de spanning in de gangen”: Genks Zorgcentrum na Seksueel Geweld maakt balans op na zes maanden

Vrouw (58) neergesto­ken in Lanaken, ex-man (57) even later aangetrof­fen in Zuid-Willems­vaart

Een 58-jarige vrouw is vrijdagnamiddag neergestoken in de Azaleastraat in Lanaken. Ze werd met zware verwondingen afgevoerd. Even later werd haar vermoedelijke ex-partner (57) aangetroffen in de Zuid-Willemsvaart in Maasmechelen. De man werd nog gereanimeerd maar hulp kon niet meer baten. Dat meldt het parket van Limburg.