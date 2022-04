Gevel en wagen beschoten in Genk terwijl bewoners binnen zitten

Limburg Historisch voor Limburgse mobiliteit: Vlaamse regering keurt tunnels onder Grote Baan nu écht goed

Er komen definitief twee tunnels onder de Grote Baan in Houthalen-Helchteren en een elektrische trambus van Noord-Limburg tot in Hasselt. Het voorkeursbesluit van het Complex Project Noord-Zuid Limburg werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Een historisch moment, want wat 50 jaar lang niet lukte, kan vandaag wel. “Eindelijk is er een oplossing voor het belangrijkste mobiliteitsdossier in onze provincie", zegt minister Lydia Peeters (Open Vd).

