Gevecht tussen fans van Genk en Standard aan vooravond bekerfinale: 1 gewonde naar ziekenhuis

Hasselt OVERZICHT. Van elektri­sche wandelbus tot 700 laadpunten tegen 2025: zo wil Hasselt duurzamer worden

21 april Een zero-emissie mobiliteit: dat is voortaan het volgende doel van Hasselt. De stad wil namelijk zoveel mogelijk CO2-uitstoot uit de stad weren en voegt de daad bij het woord met een nieuw beleidsplan. Daarin staat onder meer de ambitie om tegen 2025 de huidige 96 laadpunten voor elektrische wagens in Hasselt uit te breiden naar 700 in totaal. Een overzicht van de groene, opkomende veranderingen in de stad.