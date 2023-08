Genkse bib experimen­teert met nieuwe tarieven: betaal wat je zelf wil voor een activiteit

Wil je binnenkort een activiteit bijwonen in de Genkse bibliotheek, dan beslis je zélf welke inkomprijs je betaalt. Met het gedurfde experiment ‘Pay what you want’ wil Stad Genk onder meer beroep doen op de solidariteit van haar inwoners, zodat ook Genkenaren met een lager inkomen gemakkelijker aan een activiteit kunnen deelnemen.