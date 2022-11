Genkse zangeres (22) staat in voorprogramma van Natalia en heeft debuutalbum onderweg: “Ik wil met echte instrumenten meer emotie creëren”

GenkDe Genkse zangeres Lotte Caubergh (22) timmert ambitieus verder aan haar weg. Met ‘My Show’ lanceert ze de eerste single van haar debuutalbum en ondertussen werkt LoCa - haar artiestennaam - vlijtig aan de release van haar volgende nummers. Tussendoor verzorgde ze ook al het voorprogramma van Natalia: “We hadden een heel aangename babbel en ze herkende me direct nog van The Voice!”, aldus het goedlachse zangtalent.

Wie ‘My Show’ aandachtig beluistert – het staat onder meer op Spotify – merkt op dat Lotte de zin ‘I don’t need you’ vaak herhaalt. “In mijn leven ben ik nooit verlegen geweest om mijn eigen ding te doen, maar ik heb het gevoel dat veel mensen muziek niet beschouwen als een volwaardige job. Ik zing over het feit dat ik me vaak extra wil bewijzen ten opzichte van anderen. Ik zing dus dat ik niemand nodig heb, als reactie op al die keren dat ik mij onbegrepen voelde. Maar als je goed oplet dan begrijp je als luisteraar dat ik net het tegenovergestelde bedoel.”

Van rock tot pop

‘My Show’ is het eerste nummer van wat in 2023 een volledig album zal zijn. “Het wordt een heel uiteenlopende plaat waarbij ik begin met rocknummers en vervolgens steeds meer de switch maak naar popnummers, maar altijd met mijn eigen ‘touch’. De liedjes zitten al meer dan een jaar in mijn hoofd. Ze moesten alleen eerst nog allemaal opgenomen en gemixt worden, waar heel wat tijd is overgegaan. Ik kijk enorm uit om te laten horen wat ik allemaal heb gemaakt.”

Volledig scherm De Genkse zangeres Lotte Cauberghs ‘LoCa’ lanceert met ‘My Show’ haar eerste single © Mine Dalemans

Lotte zingt niet alleen muziek, ze schrijft, componeert en producet al haar muziek. “Ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen”, knikt ze bevestigend. “Zo speel ik zelf gitaar, piano en cello, zing ik de lead vocal en doe ik ook nog eens al mijn eigen backing vocals. Ik ben natuurlijk ook betrokken bij het opname- en mixproces van alle andere instrumenten. Dat is niet zo gek als je weet dat ik parttime werk als ‘assistant audio engineer’ bij Galaxy Studios in Mol. Deze studio’s bieden alles wat ik nodig heb om mijn muziek te laten klinken zoals ik ze in mijn hoofd heb. Ik wil namelijk alle muziek opnemen met echte instrumenten en geen gebruik maken van digitale programma’s of samples. Ik mis in veel hedendaagse muziek ‘de groove’ van de jaren 80, die werd bereikt door samenspel onder de muzikanten. Dat geeft net de extra emotie en daar draait voor mij muziek om.”

Natalia

Enkele jaren geleden verscheen de Genkse al in the Voice. Zangeres Natalia draaide toen – in tegenstelling tot Niels Destadsbader en Tourist LeMC – niet voor haar. Toch trad Lotte onlangs op in het voorprogramma van de bekende Kempische zangeres. “Dat is eigenlijk heel toevallig gegaan. Iemand die sinds kort mijn optredens mee regelt, kwam met haar in contact. Natalia herkende mij direct en we hebben intussen reeds meerdere aangename babbels gehad.”

De Limburgse schoonheid – we mogen dat zeggen want ze werd in het verleden al Miss Talent Limburg, alsook finaliste Top Model Europe – hoopt met haar album in 2023 een volgende sprong te maken. “Ik hoop opnieuw op grotere podia te staan zodat ik met mijn muziek nog veel meer mensen kan bereiken. Dat doe ik met mijn eigen stijl en op mijn eigen tempo. Dat leeftijdsgenoten als Camille en Pommelien Thijs als een raket naar de top gaan, vind ik heel tof, maar ik kies voor een andere invulling van mijn carrière. En wees gerust: ik heb nog heel wat in petto!”

Eentje om in de gaten te houden dus. ‘My Show’ van LoCa is te beluisteren via alle gangbare streamingsplatformen