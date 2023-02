Genkse supporters riskeren celstraf en stadionverbod voor gevecht in tribune: “Reactie was overdreven”

Genk WEERBE­RICHT: Kans op bewolking in Genk vanochtend

In Genk is het vanochtend en vanmiddag eerst zwaarbewolkt met een temperatuur tussen de 4 en 10 graden. Het weer klaart later op met temperaturen rond de 5 graden. In de avond wordt het maximaal 5 graden met veel bewolking en een zwakke wind uit het oosten.