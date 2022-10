Genkse politie neemt voertuig van trouwstoet in beslag na overlast

Genk Tiener gewond na ongeval met fiets

Een tiener is afgelopen maandag gewond geraakt bij een verkeersongeval. Rond 17.20 uur botsten een auto en de fietser op de Europalaan in Genk. Een 17-jarig meisje uit Genk raakte hierbij gewond. Politie CARMA deed de nodige vaststellingen en communiceerde een dag later ook over de gebeurtenissen.

18 oktober