Genkse pizzabakker en drie andere ‘Ndrangheta-verdachten mogen uitgeleverd worden aan Italië

Gemeente zoekt lokale projecten om financieel te steunen: “Voorstel­len welkom tot 15 juni”

Maasmechelaren kunnen projecten indienen en zo kans maken op een burgerbudget. De gemeente maakt middelen vrij zodat het project kan worden uitgevoerd. Eén van de voorwaarden is dat je een deel van de gemeenschap of woonwijk betrekt. “Dien nog voor 15 juni jouw idee in en wie weet wordt het binnenkort gerealiseerd", klinkt het bij de gemeente.