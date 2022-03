Genkse onderneming IN-Z vult 120 vacatures in...op stoel in Shopping 1: “Alles draait om motivatie, niet dat blaadje papier”

GenkDe sociale onderneming IN-Z in Genk zocht afgelopen donderdagmiddag naar 120 nieuwe talenten om haar openstaande vacatures in te vullen. Niet volgens de al gekende sollicitatierondes, maar wél op een stoel in Shopping 1 in Genk. De eerste persoon die daarin plaatsneemt, werd meteen aangeworven. De gelukkige? De 31-jarige Cindy Claes uit Hasselt.

De Hasseltse Cindy was toevallig in het shoppingcenter toen ze via de luidspreker de oproep hoorde om het team van IN-Z te versterken. “Op het moment dat ik de boodschap van IN-Z opmerkte, heb ik meteen alles laten vallen”, lacht ze. De enthousiaste jongedame stormde uit een winkel aan de rand van het middenplein om zich neer te zetten aan de pop-upstand van de sociale onderneming. “IN-Z roept bij mij een positief gevoel op. Ze werken er met en voor mensen. Dat is net waar ik naar op zoek was.”

Een nog niet eerder geziene manier om vacatures in te vullen, maar juist die inventieve ideeën blijken nodig. “Zo waren er januari 2022 in Vlaanderen 185.747 werkzoekenden en 1,7 miljoen zogenaamde inactieven”, benadrukt Ruth Claes van IN-Z. “Binnen IN-Z willen we daar verandering in brengen door een creatieve actie te koppelen aan het ‘open hiring’-principe. Zo stond de stoel vandaag voor het eerst in Genk, maar volgen ook nog Bilzen en Maasmechelen.”

Uiteenlopende diensten

“Over welke job het precies gaat, ligt op voorhand nog niet vast”, legt Claes verder uit. “IN-Z is een bloeiende organisatie met 1.300 medewerkers. We bieden uiteenlopende diensten aan, zoals huishoudhulp met dienstencheques, seniorenoppas, persoonlijke assistentie en meer. Alles draait voor ons rond de motivatie en de talenten van de kandidaten. Ze kunnen zich bewijzen ‘on the job’ in plaats van op een blaadje papier. Doordat we mensen individueel begeleiden, bieden we kansen aan personen die moeilijk aan de slag geraken op de reguliere arbeidsmarkt”, aldus Claes.