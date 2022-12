Genkse juf Tine is 1.000ste Sidekick Sam: “Online vond ik wel wat lesmateriaal over armoede, maar volledige lespakketten, podcasts en getuigenissen? Geweldig!”

Genk1.000 leerkrachten registreerden zich al voor de Sidekick Sam Academy van DPG Media. Tine Kellens, juf in de Genkse freinetschool ‘On the Move’, is de meest recente leerkracht die zich op het gratis, online platform registreerde om het welbevinden van haar leerlingen te vergroten. De Sidekick Sam Academy kwam tot stand dankzij de opbrengst van de laatste editie van Rode Neuzen Dag en ging in oktober officieel van start.

Tijdens Rode Neuzen Dag 2021 verzamelden duizenden mensen in Vlaanderen geld in voor de ontwikkeling van de Sidekick Sam Academy. Dit platform wil Sidekick Sams ondersteunen om hun rol zo goed mogelijk op te nemen. Zo'n Sidekick Sam is iemand bij wie leerlingen hun hart durven luchten en bij wie ze terecht kunnen wanneer ze zich niet goed in hun vel voelen. Iemand met de nodige antennes om problemen op te merken en jongeren bij te staan zodat ze leren sterker in hun schoenen te staan.

De Academy is vooral een (inter)actieve community en hét referentiekader wanneer Sidekick Sams advies of expertise zoeken om hun leerlingen te begeleiden, van podcasts en video’s tot lesmateriaal en getuigenissen.

Lespakketten

De Sidekick Sam Academy werd in oktober van dit jaar opgericht en telt intussen al 1.000 leerkrachten. De nieuwste aanwinst werd vanochtend in de bloemetjes gezet. Juf Tine Kellens geeft les aan het vijfde leerjaar van freinetschool ‘On the Move’ in Genk. Tijdens haar zoektocht naar een lespakket over armoede, stootte ze op de Sidekick Sam Academy. Haar school zette al sterk in op het welzijn van leerlingen, onder andere via bezoekjes van een coach sociale vaardigheden, maar meer hulp was welkom. “Ik had het onlangs met mijn leerlingen het over de prijs van kerstcadeautjes. Samen kwamen we tot de conclusie dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om een kerstgeschenk te kopen. Als freinetschool vinden we het toch belangrijk om meteen op dat onderwerp in te pikken.”

Tines zoektocht naar lesmateriaal bracht haar uiteindelijk tot bij de Sidekick Sam Academy. “Online vond ik wel wat lesmateriaal over armoede maar een volledig lespakket is toch geweldig”, vertelt Tine. “Ook het feit dat er gratis workshops over onderwerpen als pesten, armoede of sociale media aangeboden worden is bijzonder straf.”

“En ook het forum om met collega-leerkrachten in dialoog te gaan, is heel interessant. Vooral voor startende leerkrachten is zoiets een meerwaarde. Zelf sta ik al tien jaar voor de klas en ben ik communicatief van aard”, gaat Tine verder. “Maar wanneer je als nieuwe leerkracht nog wat onzeker bent en nog niet voldoende bagage hebt om effectief in een klas te staan, is het fijn dat je terecht kan bij gelijkgestemden met je vragen en je faal- of succesverhalen.”

Armoede

Elke maand pakt de Sidekick Sam Academy uit met relevante content voor leerkrachten rond actuele topics. Het belang van een goede klascommunity, bewegen voor het mentaal welzijn van jongeren en de meerwaarde van verbindende communicatie tijdens oudercontacten kwamen al aan bod. In december ligt de focus op armoede. Eén op de vijf Belgische kinderen leeft immers in kansarmoede. Lege brooddozen, kapotte schoenen, onbetaalde schoolfacturen zijn slechts het topje van de ijsberg.

De Sidekick Sam Academy biedt leerkrachten info en praktische tools om hen te helpen groeien, hun talenten te laten ontdekken en zo het verschil te maken. “We weten namelijk uit onderzoek dat leerkrachten vaak sleutelfiguren zijn die kinderen helpen ontsnappen uit armoede”, besluit Kristel Driessens, docente in de master sociaal werk aan de Universiteit Antwerpen.

Ben je zelf leerkracht en heb je interesse om ook een Sidekick Sam te worden? Neem een kijkje op www.sidekicksamacademy.be.

