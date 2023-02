Genkse gewond na klap met vrachtwagen

Genk RESTOTIP. Bunker, waar je de lievelings­thee van Zuid-Amerikaan­se voetbal­ster­ren drinkt

Wie denkt dat de gloriedagen van Shopping 2 voorgoed voorbij zijn, moet nog goed eens in de ogen wrijven. Want in de ietwat verlaten hal waait een nieuwe wind - voorlopig nog een briesje - van verse, eerder alternatieve zaken die het winkelcentrum nieuw leven inblazen. Onder hen ook Bunker, een knusse bar met de focus op ‘specialty coffee’ en natuurwijnen. Wij gingen schuilen en proefden.