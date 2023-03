Genkse frituur brandt volledig uit na tweede brandstichting op twee dagen

UpdateDinsdagavond is opnieuw brand uitgebroken in frituur King’s Place aan de Weg naar As in Genk. Maandagavond was er al sprake van brandstichting in het pand, maar toen kreeg de brandweer het vuur snel geblust. Dinsdagavond brandde de frituur volledig uit. Het lijkt erop dat het opnieuw om brandstichting gaat.