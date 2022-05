Genkse duizendpoot Lotte (21) van The Voice naar finale van Top Model Europe: “Ik hou van fashion, al blijft muziek mijn grootste bezigheid”

GenkEind deze maand is de Genkse Lotte Caubergh (21) één van de 75 finalisten in de fashionshow van de Top Model Europe-wedstrijd. Deze internationale contest kende twee jaar problemen door corona, maar kan nu terug plaatsvinden. Limburgers kennen Lotte misschien nog als Miss Talent of van haar deelname aan The Voice . “Ik ben een bezige bij”, glimlacht de Genkse.

Als Miss Talent Limburg schreef Lotte zich een tijd geleden in voor The Voice. In de uitzendingen begin 2021 kon heel Vlaanderen zien hoe Niels Destadsbader letterlijk voor haar op de knie ging, al koos Lotte uiteindelijk voor Tourist LeMC. Inmiddels timmert ze verder aan haar muzikale carrière, maar tussendoor is er ook tijd voor modellenwerk. “Normaal zat ik vorig jaar al in de finale van de wedstrijd, maar die werd toen uitgesteld. We waren bijgevolg rechtstreeks geplaatst voor de halve finales dit jaar”, legt ze uit.

Tegen discriminatie

Die halve finales overleefde Lotte, zodat ze straks in het Steigenberger Wiltcher’s hotel in Brussel kans maakt op de titel. Daarmee behoort ze tot het kleine kransje van de massaal ingeschreven (25.000) die de hele wedstrijd uit mag doen. In drie categorieën zijn er immers telkens 25 finalisten geselecteerd. “Ik vind het best cool om daarbij te kunnen zijn. De wedstrijd maakt dit jaar een duidelijk statement tegen discriminatie, homofobie, fascisme, seksisme, racisme en haat. Dat is een thema waar ik helemaal achter sta. Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is, uiteindelijk zijn we allemaal op onze eigen manier een model.”

Genk on Stage

Fans van de muzikale Lotte moeten nog niet wanhopen, ze blijft ook naarstig bouwen aan haar muzikale loopbaan. “Ik werk halftijds bij Galaxy Studios in Mol en mijn eigen album is op komst. Ondertussen pik ik optredens mee en deze zomer zal ik ook te zien zijn op Genk on Stage (ze speelt vrijdag op de Grote Markt). Muziek neemt nog altijd 90% van mijn bezigheden in. En als ik nog tijd over heb dan waag ik me aan een sportieve uitdaging zoals Genk Loopt”, besluit de Genkse, die vastberaden is om haar plekje in de showbizzwereld te vinden.