Genkse delegatie op bezoek in zusterstad Francistown in Botswana: “Ideeën rond gendergerelateerd geweld uitwisselen”

Twee nieuwe ‘Topstukken’ in kerk van Munsterbil­zen: “Lepeltje en drinknap van heilige Landrada worden nu verder onderzocht”

Twee objecten uit de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk in Munsterbilzen zijn opgenomen in de Vlaamse Topstukkenlijst. Het gaat om de drinknap en het lepeltje van de heilige Landrada. “Dit is het zoveelste bewijs van ons rijke verleden”, zegt schepen van Erfgoed Pieter Nelissen.