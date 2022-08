Genkenaar Dogan Ercan (26) is baas van negen escaperooms en drie horecazaken: “Op mijn veertiende speelde ik AliExpress op de speelplaats met een brooddoos vol gadgets te koop”

We konden afspreken in een van de escaperooms in Aarlen, Bergen, Charleroi, Antwerpen, Deinze, Namen, Genk, Hasselt of Roeselare óf in zijn horecazaak in Genk, waar Dogan opgroeide, maar nee, we kiezen voor zijn recent geopende pizzarestaurant op het Hasseltse Leopoldplein, vlakbij Dogans huidige woonplaats. “Ook Luik, Mechelen en Brugge, waar we binnenkort drie escaperooms openen, waren opties”, klinkt het lachend. “En zelfs een uitbreiding naar Frankfurt, in Duitsland, staat op het verlanglijstje.”