Genkenaar bedreigt en belaagt ex-lief en moeder meer dan een jaar lang: werkstraf van 150 uur

Hasselt Van frisse werkplek­ken tot een zonnepane­len­in­stal­la­tie op de parking: Zo ziet het gerenoveer­de gebouw van Voka Limburg er in 2024 uit

Na 30 jaar krijgt het iconische gebouw van Voka Limburg op de Hasseltse Grote Ring een grondige make-over. “Dat is cruciaal, want om te kunnen groeien als organisatie moéten we future-proof zijn”, stelt voorzitter Karin Van De Velde. En dus pakken Voka en het Hasseltse architectenbureau UAUcollectiv uit met duurzame wijzigingen - zoals een overkapte parking met een zonnepaneleninstallatie - én een nieuwbouwproject. Benieuwd? Kijkt u even mee.

15 juni