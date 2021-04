Genkenaar Anton (45) valt in ravijn in Bolivië en overlijdt: “Hij was niet gemaakt voor onze westerse maatschappij. Ginder was hij wél gelukkig”

Hasselt Bijna 1 op 3 Hasseltse bushaltes verdwijnt: “Wij zijn een centrum­stad, en tóch worden hier zoveel haltes geschrapt”

27 april 191 bushaltes van de 600-tal in totaal: zoveel zullen er in het Hasseltse straatbeeld verdwijnen vanaf 2022. De Vlaamse overheid zet vanaf dan haar plannen voor een ‘basisbereikbaarheid’ in het openbaar vervoer in gang, bedoeld om bushaltes enkel te behouden waar nodig en de reistijd te beperken. Eén op vier bushaltes zal daarvoor alleen al in Limburg moeten verdwijnen. “De alternatieve mobipunten? Die zijn voor Hasselt eerder een doekje voor het bloeden”, reageert het stadsbestuur.