Genkenaar (25) die bij wijze van verrassing zijn aanstaande wurgde, krijgt celstraf van drie jaar

GenkEen 21-jarige vrouw en een 23-jarige stonden in de zomer van 22 augustus 2018 op het punt om te trouwen, toen ze samen op hotel gingen in Hasselt. “Ik heb nog een verrassing voor u", vertelde de man. Hij wekte de indruk de vrouw een halsketting om te doen, maar in plaats daarvan begon hij haar te wurgen. De vrouw liep ernstige bloedingen op. Haar ex-aanstaande krijgt een celstraf van drie jaar, waarvan de helft met uitstel.

De periode voor het huwelijk was geen tijd van rozengeur en maneschijn. Er was al heel wat ruzie geweest tussen de tortelduifjes. “Het huwelijk stond op springen en dat resulteerde uiteindelijk in de explosie op de hotelkamer”, vertelde advocate Charlotte Aerts. Toch kwam het koppel die zomerdag nog samen. Hij had zijn toekomstige met een smoesje bij hem gekregen en uiteindelijk belandden ze samen in het hotel.

Nachtmerrie

De vrouw moest op bed haar ogen sluiten en mocht niet achterom kijken. Toen sloeg de man toe. “Een ware nachtmerrie”, stelde de advocaat van het slachtoffer. “Zes jaar waren ze samen, maar dat dit zo zou lopen, had ze nooit durven denken. Achteraf probeerde de man alles nog goed te maken, maar hij is vooral een goede leugenaar.” Ook de verbalisanten noteren in het dossier dat de man schuldig is aan een “ziekelijke vorm van liegen”.

De rechtbank volgt in het vonnis op basis van het klinisch forensisch onderzoek het verhaal van het slachtoffer. “Het is duidelijk dat het slachtoffer in shock was, zodat het haar niet verweten kan worden dat ze niet onmiddellijk is gevlucht uit het hotel na de feiten en dat zij alsnog in het voertuig van beklaagde is gestapt. Ook kan haar niet verweten worden dat zijn niet onmiddellijk klacht is gaan neerleggen."

De beklaagde kwam zelf aandraven met een verhaal over zelfverdediging waarbij hij zelf in de klappen deelde, maar dat wordt niet bevestigd door de bevindingen van de wetgeneesheer. Dat hij bij de behandeling van de zaak niet in persoon kwam opdagen, maar zich liet verdedigen, stootte ook op heel wat onvrede bij zowel het openbaar ministerie als de burgerlijke partijen.

Verwoest

De Genkenaar, die vandaag inmiddels 25 jaar oud is, moet naast de celstraf van drie jaar met uitstel voor de helft van deze periode, ook nog eens een bete betalen van 4.000 euro. Ook deze werd voor de helft met uitstel uitgesproken. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 2.000 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 480 euro. Haar ouders krijgen elk 250 euro. De moeder vond het vooral jammer dat er nu slecht gesproken wordt over haar familie. “We hebben honderden uitnodigingen voor het trouwfeest verdeeld en dat is allemaal voor niets geweest. We zijn hierdoor verwoest.”