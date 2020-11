Genkenaar (24) opgepakt voor dreigmail naar minister Demir: “Zwijg of je wordt verkracht”

Genk Stadsbe­stuur stelt deze drie vrouwelij­ke straatna­men voor, en wil u ook doen glimlachen

17 november Vanavond buigt de gemeenteraad van Genk zich onder meer over de keuze van vier straatnamen in nieuwe verkavelingen. Onder het motto ‘Meer vrouw op straat’ stelt het stadsbestuur in drie van de vier gevallen namen van dames voor.