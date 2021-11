Genkenaar (20) overlijdt na val met bromfiets

Hasselt Hasselt krijgt tweede ‘pleegzorg­muur’: “Cruciale aandacht met 84 Limburgse kinderen op wachtlijst”

Aan de sporthal van de stedelijke basisschool in Kuringen heeft de stad Hasselt er een gloednieuwe, tweede ‘pleegzorgmuur’ bijgekregen. De lancering van deze muur gebeurt in de ‘Week van de Pleegzorg’, om ouders ook in Hasselt te stimuleren zich te informeren over de pleegzorg. “Er wachten nog heel wat Hasseltse kinderen op een plekje in zo’n pleeggezin”, benadrukt bevoegde schepen Habib El Ouakili (RoodGroen+).

