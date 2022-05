Genk wordt door lezers als veiligste centrumstad van Vlaanderen aangeduid: “Dit geeft ons energie om nog meer mensen op de fiets krijgen!”

GenkVan 7 tot 15 mei hebben tienduizenden Vlamingen gevaarlijke fietspunten aangeduid op de VeloVeilig-kaart . Daarnaast hebben 37.516 lezers deelgenomen aan een grote bevraging over hoe VeloVeilig hun gemeente is. In Genk vindt 58 procent van de mensen dat de stad veilig is voor fietsers, het hoogste aantal van alle centrumsteden. “Maar dat wil niet zeggen dat het niet beter kan”, blijft burgemeester Wim Dries (CD&V).

Voor de reeks VeloVeilig trok sportjournalist Stijn Vlaeminck samen met Minister Lydia Peeters (Open Vld), burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) en zanger Koen Buyse door het Genkse om aandacht te vragen voor verkeersveilige wegen. Ze trokken naar een aantal gevaarlijke plaatsen en brachten ook een toeristisch bezoek aan ‘Fietsen door het Water’, misschien wel het bekendste fietsplekje van de hele provincie.

Genk heeft ook bij de lezersbevraging goed gescoord, al blijft Dries nuchter bij de cijfers. “We zijn tevreden met deze resultaten voor het goede werk dat al geleverd is, maar het geeft ons ook energie om zo verder te werken. Deze legislatuur voorzien we meer dan 5 miljoen euro voor specifieke fietsinfrastructuur, naast heel wat wegeniswerken waar we steeds ook trachten een nog veiligere oplossing te bieden aan de fietser. Ook de nominatie voor Fietsstad 2022 motiveert ons om op de ingeslagen weg verder te fietsen. Die motivatie willen we ook gebruiken om nog meer mensen aan het fietsen te krijgen. We stellen vast dat we daar nog wat achter lopen ten opzichte van andere (centrum)steden.”

“De resultaten liggen helemaal in de lijn met onze stadsmonitor die we van Vlaanderen ontvangen hebben”, gaat de burgemeester verder. “In deze stadsmonitor vond 7 op 10 dat er voldoende fietspaden waren en 6 op tien dat ze voldoende veilig waren. Wat voldoende fietspaden betreft, waren we toen de beste van Vlaanderen, ook wat betreft de veiligheid scoorde we daar bij de top. Ook nu zien we dat we de beste centrumstad van Vlaanderen zijn.”

Stijn Vlaeminck op fietstocht met Burgemeester Wim Dries.

Focus op scholieren

De stad Genk zal in de toekomst extra inzetten op de veiligheid en vorming van de Genkse scholieren. “Jong geleerd is oud gedaan”, zegt Dries. “Met de grote focus op de scholen willen we bijdragen tot het verhogen van de verkeersveiligheid op de schoolroutes, het verbeteren van de verkeersleefbaarheid in de schoolomgevingen en het verhogen van het aantal milieuvriendelijke verplaatsingen naar school.”

“Momenteel worden er per stadsdeel ook verkeersplannen opgemaakt, waarbij de bewoners betrokken worden. Het is de absolute doelstelling om de straat in de wijk op mensenmaat te maken. Dit wil zeggen dat veiligheid primeert, mét ook veel meer ruimte voor de zachte weggebruiker. Wat betreft de algemene aanpak van een veiligere fietsomgeving werken we op verschillende sporen. Zo willen we gevaarlijke punten detecteren, dat doen we onder meer op basis van ongevallencijfers, meldingen en berichtjes in de HLN-app”, knipoogt hij. “Vaak zitten hierin ‘quick wins’ die we dan ook snel kunnen aanpakken.”

‘Missing links’

Dries wil naar eigen zeggen de ‘missing links’ in de stad aanleggen. “Dat zijn vaak plaatsen waar de fietser in het verkeer moet en waar het daardoor minder veilig is. Zo blijft de Europalaan in het centrum zeker een aandachtspunt. Los daarvan is het aanleggen van bijkomende fietspaden, gecombineerd met bijzondere aandacht voor de veiligheid van de fietser in wegenisprojecten vanzelfsprekend prioritair. En we willen mensen nog meer aan het fietsen krijgen.”

VeloVeilig-Vlaanderen is een actie van HLN met steun van P&V Verzekeringen.