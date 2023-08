Genk wil 3 hectare extra bos aanplanten: “We willen onze positie als groenste centrumstad van Vlaanderen verzekeren”

Truiense zomer­school groot succes: 350 leerlingen al spelend klaarge­stoomd voor nieuw schooljaar

Vorige week werden de zomerscholen in Sint-Truiden feestelijk afgesloten in GO! Basisschool De Zonnebloem in Wilderen. Het lokaal bestuur Sint-Truiden heeft, net zoals de voorgaande jaren, drie basisscholen ondersteund die zich engageerden als zomerschool. GO! BS De Letterfant, GO! BS De Zonnebloem en GO! BS Momentum ontvingen een recordaantal kinderen voor extra ondersteuning.