Genk vult lege nissen op begraafplaats in met natuurfotografie en troostende woorden: “Ook klimplanten en vogelkastjes mogelijk”

Mechelen Politie onderzoekt twee au­to-inbraken

Zowel in de Hanswijkstraat als in de Zandvoortstraat hebben dieven ingebroken in een personenwagen. In de Hanswijkstraat gingen de dieven ervandoor met een portefeuille en enkele identiteitsdocumenten. Het voertuig, dat langs de openbare weg stond geparkeerd, vertoonde geen inbraaksporen. In de Zandvoortstraat geraakten de dieven dan weer in het voertuig door een raam te forceren. Vervolgens werd er een reistas met kledij gestolen. Deze wagen stond geparkeerd op een bedrijventerrein. De politie van Mechelen-Willebroek is nu een onderzoek opgestart. De daders worden opgespoord.

25 oktober