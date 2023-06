Genk-supporters op ‘bedevaart’ voor titelwinst: “Blauwe kaarsen aangestoken, rode lieten we netjes staan”

Celstraf met uitstel voor scoutslei­der die naaktbeel­den van 200 vrouwen deelde: “Vijf jaar lang wantrouwde ik iedereen, want ik wist niet wie erachter zat”

Een 27-jarige man uit Velm (Sint-Truiden) is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel, nadat hij naaktbeelden van bijna 200 vrouwen en minderjarige meisjes openbaar had gemaakt. “Dat zijn daden ingrijpende gevolgen hadden, moet voor de beklaagde duidelijk zijn geweest”, luidt het vonnis, en toch vorderde de openbare aanklager vorige maand slechts een opschortende straf. Die straf is volgens de driekoppige rechtbank van Hasselt niet voldoende: “Dit soort beelden verspreidt zich razendsnel en leiden een lang leven op het internet.”