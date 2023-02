Genk stuurt zes wooncontainers naar getroffen gebieden in Turkije: “Bijzonder emotioneel is dit”

Zondag vertrokken vanuit Genk 3 vrachtwagens met 6 wooncontainers vol hulpgoederen richting Turkije. Het gaat om hoognodige materialen zoals dekens, verwarmingstoestellen en generatoren. Stad Genk doneert daarnaast ook 6.000 euro aan hulporganisaties die actief zijn in het rampgebied. Veel mensen zwaaiden de vrachtwagens met tranen in de ogen uit.

De hevige aardbeving in Turkije en Syrië van 6 februari heeft al meer dan 50.000 doden en zo’n 100.000 gewonden geëist. De solidariteit met de getroffenen is groot, ook in Genk, dat een grote Turkse gemeenschap heeft. De afgelopen weken werden er massaal hulpgoederen verzameld.

“Een deel hiervan vertrekt nu naar het rampgebied”, vertelt burgemeester Wim Dries (CD&V). “De firma Idelco uit Zwevezele schonk 22 containers die we vulden met hoogstnodige zaken; zoals warme dekens, slaapzakken, verwarmingstoestellen, generatoren, maar ook medisch materiaal. Per container kunnen we 1,5 ton transporteren, dus in totaal zo’n 33 ton aan hulpgoederen. De voorbije dagen werden de materialen gecontroleerd en gesorteerd. Dat gebeurde in samenwerking met de Turkse verenigingen van Genk en tientallen vrijwilligers, waaronder heel wat jongeren die spontaan hun hulp aanboden.”

De vrachtwagens vertrokken aan de firma Bewel in Zwartberg, dat tijdelijk dienst doet als opslagplaats voor hulpgoederen. Zondag vertrokken de eerste 3, later deze week volgen er nog eens zoveel. Het vervoer wordt mogelijk gemaakt door de firma Nedline. Stad Genk en de Genkse Turkse verenigingen bekostigen het transport van de units. Zeker een honderdtal vrouwen, kinderen en man vanuit de gemeenschap kwamen de vrachtwagens uitzwaaien en dat ging met de nodige emoties gepaard.

Volledig scherm De vrachtwagens werd rond 14.30 uur uitgezwaaid. © Mine Dalemans

De containers gaan van Genk richting Hatay, deze stad werd zwaar getroffen tijdens de aardbevingen. De Turkse consul-generaal, Batu Kesmen heeft deze beslissing genomen in samenspraak met de Turkse overheid. In Turkije wordt al het materiaal overhandigd aan AFAD. Dat is de Turkse organisatie voor rampenbestrijding, onder leiding van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij bieden medische en logistieke hulp in het rampgebied.

“Tegen eind volgende week zijn er dus al 12 containers met hulpgoederen uit onze stad vertrokken. Dan blijven er nog 10 units over maar die zijn groter en daar hebben we dus aangepast vervoer voor nodig. De komende dagen bekijken we hoe we bijkomend transport kunnen organiseren voor die hulpgoederen”, zegt Dries.

“De bereidheid om te helpen is ongelooflijk”, bevestigt ook Alessandro Cucchiara, schepen van Wijken. “We zien kinderen die hun spaarcentjes brengen, ondernemers die hun opbrengsten wegschenken, mensen die een maandloon willen doneren … Daar kunnen we alleen maar een grote appreciatie voor hebben. Iedereen voelt zich betrokken, dat siert onze stad.”

Volledig scherm De vrachtwagens werd rond 14.30 uur uitgezwaaid. © Mine Dalemans

Wat het inzamelen van goederen betreft, roept stad Genk op om de gerichte oproepen van de Turkse verenigingen af te wachten. “Op dit moment is er vooral nood aan geld, onder andere om transporten te financieren”, vertelt Anniek Nagels, schepen van Samenleven. “Het stadsbestuur schenkt zelf 3.000 euro aan het Consortium 12-12, bovenop de 3.000 euro die we eerder aan Rode Kruis Vlaanderen overmaakten. Intussen blijven er overal hulpacties opduiken. Samen met de Turkse verenigingen hebben we een kerngroep opgericht om alles in goede banen te leiden.”

