Genk plaatst ‘knalpotcamera’s’ in Stalenstraat om geluidsoverlast tegen te gaan: “Primeur in Vlaanderen”

Hasselt Subtiele aanwezig­heid van politie leidt tot minder incidenten op kermis: “Vergt veel alertheid van onze agenten”

21 september De kermis in Hasselt kende afgelopen weekend amper tot geen incidenten en dat komt mogelijk door de totaal nieuwe aanpak die politie LRH gebruikt. Meer agenten zijn er aanwezig in burger of staan subtieler tussen het volk opgesteld waardoor je hun aanwezigheid amper opmerkt. “Vroeger stonden we met patrouilles aan de kant te wachten tot er iets zou gebeuren, maar dat werkt soms averechts", zegt korpschef Philip Pirard.