Genk pakt weer uit met ‘Allez Stalenstraat’: “Wereldse culturen komen allemaal samen”

De Genkse Stalenstraat staat bekend als de ‘Vallei van Werelden’ waar een mengelmoes van culturen zich uit in de diverse winkels, restaurants en cafés. Tijdens ‘Allez Stalenstraat’ wordt dit extra in de verf gezet via een straatfeest waar je kan genieten van lekker eten, e verfrissende drankjes, ritmische klanken en mooie producten van de vele verschillende culturen die onze aardbol rijk is.

De lokale horecazaken en mobiele foodtrucks bieden streetfood uit Griekenland aan, Italiaanse antipasti, Amerikaanse barbecue, Turkse specialiteiten of Indische gerechten. “Keuze genoeg. Daar past nog een lekker drankje bij uit één van de cocktailbars, en een koffietje, ijsje of poffertjes voor achteraf. Niemand gaat met honger naar huis”, klinkt het bij de stad Genk, die haar schouders samen met de lokale ondernemers onder het hele gebeuren zet.

Tegelijk kan je ook je ogen uitkijken op de wereldmarkt, waar je kledij, gadgets en artisanale producten uit verschillende landen vindt. “Van Peruviaans handwerk tot Afrikaanse juwelen en Marokkaanse zitkussens of producten uit de eigen kosmopolitische stad Genk. Snuisteren tussen alle kraampjes doe je onder muzikale begeleiding van wereldse muziek. Denk daarbij aan Mexicaanse mariachi, balkanmuziek uit Roemenië, Cubaanse salsa en Italiaanse meezingers.”

Volledig scherm Dit jaar moet nog straffer worden dan de eerste editie van 2021. © RV

Stad Genk zet al jaren actief in op de ontwikkeling van handel en horeca in de stad. Eén van de projecten binnen deze ontwikkeling is de Stalenstraat, Vallei van Werelden. “De evolutie van de Stalenstraat in de Stiemervallei, is nog volop bezig", zegt Toon Vandeurzen (CD&V), schepen van Economie.

“Naast groene geveltuinen en street art, werden de elektriciteitskasten versierd met bloemen die in de Stiemervallei groeien. We blijven verder investeren in het openbaar domein, zoals de aanleg van groene terrassen in de straat. Zo versterken we de eenheid en de beleving. Na de eerste geslaagde editie van ‘Allez Stalenstraat’ in 2021, willen we iedereen opnieuw uitnodigen om deze evolutie te tonen. Zo willen we de Vallei van Werelden in de Stalenstraat op de kaart zetten tot ver buiten Limburg.”