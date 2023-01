Genk organiseert opleidingen voor omstaanders van ongewenst gedrag: “Door als omstaander te reageren, kun je een groot verschil maken”

Hasselt/Sint-Truiden Man die zonder reden passanten slaat riskeert interne­ring

Een 33-jarige man uit Hasselt, die in Hasselt en Sint-Truiden zonder enige reden passanten op hun gezicht sloeg, riskeert de internering. Toen de rechter hem vrijdag alle tenlasteleggingen opsomde, zei de man meermaals: “Boeit me niet”. Naast de opzettelijke slagen stond hij terecht voor belaging van een vrouw in Hasselt, met wie hij op school had gezeten.

14 januari