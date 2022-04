Genk maakt zich klaar om Oekraïense vluchtelingen op te vangen: “Tegen half april zijn er 440 plaatsen”

GenkDe stad Genk werkt volop aan een opvangplan te voorbereiding van de grote stroom aan Oekraïense vluchtelingen die naar ons land trekt. Naast zo’n 110 collectieve opvangplaatsen voor kortverblijf komen er ongeveer 40 noodopvangplekken bij waar een langer verblijf mogelijk is. Een kleine 100 Genkenaren hebben zich aangemeld voor noodopvang in huis, in totaal goed voor zo’n 280 opvangplaatsen.

Stad Genk gaat op korte termijn noodopvang organiseren voor de getroffen Oekraïense bevolking. Op vraag van de Federale en Vlaamse overheid maakt de stad 110 collectieve opvangplaatsen klaar op drie locaties.

“Vanaf 1 april worden 40 plaatsen in de fabriekshal van Keroma op het industrieterrein Genk-Zuid in Langerlo klaargemaakt", zegt burgemeester Wim Dries. “In een tweede fase uitbreiden we uit naar minstens 75 plaatsen. Tegen 10 april komen daar twee noodopvangcentra bij aan buurthuis Kuurpunt in Bokrijk en het Vrouwencentrum in de Doornstraat in Winterslag. Daarnaast voorzien we al een 40-tal structurele collectieve opvangplaatsen. Het gaat om aparte wooneenheden voorzien van alle comfort die voor langere termijn, minstens een jaar, bewoonbaar zijn.”

Quote Het is belangrijk om te weten dat deze opvangcen­tra tijdelijke oplossin­gen zijn in afwachting van een meer duurzame verblijf­plaats of een terugkeer naar eigen land. Alessandro Cucchiara, schepen van Wonen

“De buurtbewoners van de opvangcentra in Langerlo, Bokrijk en Winterslag hebben een brief ontvangen over de nieuwe opvangplaatsen", zegt schepen van Wonen, Wijken en Participatie Alessandro Cucchiara (Vooruit). “We zijn ons ervan bewust dat dit vragen oproept. Het is belangrijk om te weten dat deze opvangcentra tijdelijke oplossingen zijn in afwachting van een meer duurzame verblijfplaats of een terugkeer naar eigen land. In deze noodopvangcentra bieden we de Oekraïense vluchtelingen in de eerste plaats een veilige plek en voorzien we in hun basisbehoeften: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij. Daarnaast zullen we hen ook begeleiden naar werk, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Bij vragen kunnen de buurtbewoners steeds terecht op het gratis infonummer 0800 93 023.”

95 woningen

Ook heel wat Genkenaren blijken bereid om zelf Oekraïners op te vangen. “Momenteel bieden stadsgenoten 95 woningen aan, wat neerkomt op een 280-tal opvangplaatsen”, zegt burgemeester Dries. “We waarderen het enorm dat zoveel Genkenaren bereid zijn om de vluchtelingen een dak boven het hoofd te bieden, maar voorlopig leggen we de focus op de collectieve opvangplaatsen en bekijken we beschikbaarheden daar. Zijn er bijkomende plaatsen nodig, dan nemen we contact op met de mensen die een aanmelding deden. Binnen enkele weken zullen wij meer duidelijkheid hebben over welke bijkomende particuliere opvang nodig is.

Volledig scherm De Evangelische kerk organiseerde al een soort crisisopvang. © Karolien Coenen

Mensen die effectief vluchtelingen gaan opvangen, zullen begeleid worden. Daarbij stelt de Evangelische Baptistengemeenschap Bethel vanuit hun vrijwilligerswerking nog eens een 10-tal opvangplaatsen voor beperkte duur ter beschikking in hun kerk in de Herenstraat. Dat maakt dat er tegen half april alles samen in Genk ongeveer 440 noodopvangplaatsen beschikbaar zullen zijn.”

Zelfstandig

Drie weken geleden kwam een eerste bus met een 20-tal Oekraïense vluchtelingen toe in de Bethel-kerk. “Intussen melden er zich steeds meer mensen aan, voornamelijk vrouwen en kinderen. Een 80-tal vluchtelingen wordt opgevangen door Genkse gezinnen die dit op eigen initiatief organiseren. Vaak zijn dat familieleden, kennissen of vrienden. Een deel van hen woont nu al in, het merendeel doorloopt nog een registratieprocedure en zal binnenkort onderdak krijgen. Negen Oekraïners wonen al op zelfstandige basis in onze stad.”

Het stadsbestuur stort 3.000 euro aan het Belgisch consortium 12-12, dat een oproep lanceerde voor fondsenwerving. In Genk wonen er een 250-tal Oekraïners.